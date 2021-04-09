Во Владимире суд арестовал экс-вице-губернатора региона Рената Чагаева

Ренат Чагаев. Фото: пресс-служба администрации Владимирской области

Как сообщает Октябрьский районный суд Владимира, 9 апреля Ренату Чагаеву по ходатайству следователя по особо важным делам регионального СУ СКР была вынесена мера пресечения в виде ареста.

По версии следствия, тогда еще заместитель губернатора Владимирской области по строительству Ренат Чагаев в 2018 году получил от руководителя коммерческой организации через посредника взятку в размере 1 миллион рублей за принятие решений в пользу данной фирмы и подписание актов выполненных работ. Речь идет о реконструкции и завершении строительства объекта на территории региона. Как уточнили в региональном СУ СКР, речь идет об одном из недостроенных корпусов медицинского учреждения. Свою вину Чагаев не признал.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Владимирской области.

Как сообщает Отябрьский райсуд, Чагаев арестован до 7 июня 2021 года включительно.