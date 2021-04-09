Во Владимирской области на малых предприятиях трудятся чуть больше 60 тысяч человек

Владимирстат подсчитал, сколько человек в регионе трудятся на малых предприятиях – за 2020 год их оказалось 60 678 человек. Больше всего занятых рабочих мест зафиксировано в сфере обрабатывающих производств - 19 943 человека, меньше всего – в финансовой и страховой деятельности (93 человека). Кстати, в 2019 году на малых предприятиях Владимирской области трудилось 101 с половиной тысячи человек, это на 3,5% меньше, чем в 2018 году. В 2019 году также большинство таких работников были заняты в обрабатывающих производствах –26,3% (30 тысяч человек), сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов –21,5% (24 с половиной тысячи), деятельности по операциям с недвижимым имуществом–10,2% (11,6 тысяч человек).