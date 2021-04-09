Задержан экс-вице-губернатор Владимирской области Ренат Чагаев

В настоящее время Октябрьский районный суд Владимира избирает бывшему владимирскому чиновнику меру пресечения. Как уточнили в суде, подробности процесса будут озвучены позднее.

По предварительным данным, речь идет о подозрении в получении экс-вице-губернатором взятки. В Следственном управлении СК России по Владимирской области подтвердили задержаниЧагаева, однако также пообещали, что более подробную информацию озвучат также в самое ближайшее время.

Напомним — Ренат Чагаев в администрации Владимирской области возглавлял департамент предпринимательства, торговли и сферы услуг, а с 2016 по 2018 годы трудился в должности заместителя губернатора по строительству.