В государственный архив Владимирской области передали редкие фотографии

В апреле из музея Детской музыкальной школы № 1 им. С.И. Танеева города Владимира были переданы на хранение в Государственный архив Владимирской области две редкие групповые фотографии. На одной, сделанной в 1925 году, запечатлены работники кинотеатра «Ампир» - одного из первых кинотеатров областной столицы, на второй - учащиеся 7 класса Владимирской IV школы II ступени в 1930 году. Документы в архив передала преподаватель Детской музыкальной школы № 1 им. С.И. Танеева Наталья Прошина. Теперь старинные фотографии будут включены в фонды С.И. Левкоева (Р-412) и Маркелловых–Альтнер–Кудряковых (Р-895).