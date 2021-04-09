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Происшествия9 апреля 2021 15:04

Под Гусь-Хрустальным на трассе «Золотое кольцо» столкнулись два большегруза

Немецкий грузовик столкнулся с американским при выезде на встречную полосу
Алексей КОТМЫШЕВ
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По предварительной информации Госавтоинспекции, ДТП произошло 8 апреля в 22.30 на 324 километре федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо».

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, водитель немецкого тягача «МАН» с полуприцепом, мужчина 1985 года рождения, при выезде на встречную полосу столкнулся с ехавшим навстречу американским тягачом «Фредлайнер» под управлением водителя 1991 года рождения.

В результате столкновения травмы получил водитель «МАНа» - прибывшие на место врачи «скорой помощи» госпитализировали его с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом грудной клетки, а также с ушибом голеностопного сустава.

По факту ДТП в ГИБДД проводится проверка.

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