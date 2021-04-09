Слабовидящие владимирцы смогут услышать, через какое время подъедет нужный автобус

фото с сайта городской администрации

9 апреля на остановке «Всполье» (по четной стороне ул. Горького) сотрудники компании «Russ Outdoor» установили и протестировали первый во Владимире модуль звукового дублирования. С его помощью слабовидящие и незрячие пассажиры, ожидающие свой автобус или троллейбус, могут узнать, через какое время он подойдет к остановке.

Руководитель регионального представительства компании Андрей Пряхин рассказал, что этот проект — пилотный. Требуется время и анализ общественного мнения, чтобы понять, насколько востребована подобная система оповещения.

Оборудование закуплено у одного из ведущих производителей электронных светодиодных табло в России и СНГ. Терминал системы оснащён антивандальным корпусом. При нажатии на кнопку активируется система оповещения для слабовидящих и незрячих пассажиров: воспроизводится голосовое сообщение всей маршрутной информации, отражаемой на электронном табло.

Городской бюджет не тратит средства на проведение этих работ. Они проводятся за счет компании «Russ Outdoor», которая обслуживает значительную часть городских остановочных павильонов.