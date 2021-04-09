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Общество9 апреля 2021 14:18

Во Владимирской области в ближайшие дни затопит больше 40 приусадебных участков

Вопросы жизнеобеспечения на всех территориях решены
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Половодье проходит без происшествий. Сейчас подтоплений жилых домов, приусадебных участков не зафиксировано.

На контроле находится ситуация с подтоплением двух мостов в Собинском районе – у д. Чижово и н.п. Юрино Собинского района из-за подъема уровня воды в Колокше.

Подтоплены 2 участка дороги: в районе д. Мостищево Александровского районаи и в н.п. Сущёво Суздальского района. Два участка дорожных полотна освободились от воды: у н.п. Волосово Собинского района и на улице Пушкарской в Суздале.

Из-за подъема уровня воды в Нерли прогнозируется перелив автомобильной дороги местного значения в д. Лучки Юрьев-Польского района. По прогнозу, движение всех видов транспорта нарушено не будет, перелив составит до 10 см.

Также из-за подъема уровня воды в Нерли прогнозируется подтопление 2 приусадебных участков в д. Раменье, 6 приусадебных участков по улице Зелёная в п. Боголюбово и 6 садовых участков в СНТ Старица.

В связи с дальнейшим ростом уровня воды в Клязьме прогнозируется подтопление 4-х приусадебных участков в Вязниках по улице Пушкарская и Рабочая. Из-за роста уровня воды в р. Мележа прогнозируется подтопления 25 приусадебных участков в Киржачском районе СНТ Мележа-1 и СНТ Мележа.