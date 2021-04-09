Во Владимире с 12 апреля вводится пожароопасный период

Как сообщает горадминистрация Владимира, с 12 апреля по 11 октября на территории города устанавливается пожароопасный период (не путать с особым противопожарным режимом). В связи с этим в течение весны и лета до наступления холодов на территориях частных домов, а также на придомовых участках и территориях ТСЖ, СНТ и гаражных кооперативов запрещается разводить костры, сжигать мусор, выжигать сухую траву, поджигать торфо-земляные смеси, а также бросать горящие окурки и спички.

При этом в мэрии особо подчеркивают опасность сжигания сухой растительности, что ежегодно приводит к пожарам и призывают владимирцев воздержаться от этой опасной затеи.