Жительница Вязников присвоила пенсию умершего сожителя своей матери

Завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летней жительницы Вязников. Женщине предъявлено обвинение по статье "мошенничество".

- В декабре прошлого года в полицию обратились представители одного из отделений связи, сообщившие о хищении более 20 тысяч рублей, которые предназначались в качестве пенсионной выплаты местному жителю. Самостоятельно за деньгами пенсионер не пришел и сотрудник отделения отправилась по месту его регистрации, где застала дочь его сожительницы. В разговоре женщина убедила сотрудника отделения связи, что передаст деньги мужчине, однако, впоследствии выяснилось, что пенсионер к этому моменту уже умер, - сообщили в областном УМВД.

Женщина знала о смерти пенсионера, но не сообщила об этом, решив присвоить его пенсию.

Причиненный материальный ущерб был возмещен в полном объеме.

Материалы уголовного дела направлены в суд.