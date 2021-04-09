В Суздале разрешили проход по нескольким мостам

На сегодняшний день уровень воды в реке Каменка в черте города Суздаля понизился до отметки 1 метр. Из-за этого значительно уменьшились площади затопления улиц и мостов города.

Пешеходный мост между улицами Пушкарская и Южная открыт для прохода, но администрация города предупреждает об осторожности движения в связи с отсутствием участка настила шириной 50-60 см со стороны улицы Южной.

Пешеходный мост на улице Пушкарская полностью свободен от талых вод. Но возле него образовался затор из небольших льдин, мусора, деревьев, смытых мостиков. В настоящее время ведутся работы по его очистке ото льда и грязи, в ближайшее время будут установлены временные перильные ограждения. Движение по мосту будет открыто.

На улице Покровской мост смыло вместе с основанием, решается вопрос о его восстановлении. Движение по пешеходному мосту между улицами Набережная и Шмидта остается закрытым.