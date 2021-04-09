Иностранка попыталась подкупить оперативника в Петушинском районе

Пятидесятилетняя иностранка в Петушинском районе организовала швейный цех, где незаконно трудились иностранцы. 29 января 2021 этого года полицейские обнаружили подпольное предприятие. Чтобы избежать проблем и привлечения к административной ответственности, женщина решила подкупить полицейского, предложив ему за сорудничество пятьдесят тысяч рублей. Полицейский от взятки отказался, а обвиняемая задержана на месте преступления. Вину она признала полностью, в содеянном раскаялась. С учетом всех обстоятельств уголовного дела суд назначил женщине за покушение на дачу взятки наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.