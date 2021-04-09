Спектакль Владимирского театра драмы откроет Международный фестиваль

9 апреля открывается международный фестиваль «Театр. Территория единения». В нем участвуют 23 постановки из 14 стран.Свои работы представят театры из России, Украины, Молдовы, Азербайджана, Казахстана, Эстонии, Болгарии, Сербии, Косово, Испании, Израиля, Монголии, США.

Из-за пандемии коллективы не смогли приехать, поэтому все спектакли можно будет увидеть онлайн - на портале Культура.рф.

Откроется фестиваль спектаклем «Айседора Дункан. Рожденная у моря», который исполняет актриса Валерия Емельянова.

Интересно, что спектакль "Сны Гамлета" покажут два раза. Свою интерпретацию 10 апреля покажет артист Ментор Зимберай из Косово. А на закрытии фестиваля, 20 апреля, Александр Аладышев из Владимирского театра драмы.