Муромская спортсменка может поехать на летние Олимпийские игры

Муромская спортсменка Мария Васильева включена в состав спортсменов – кандидатов для участия в ХХХII Олимпийских играх в Токио от РФ. Об этом говорится в письме Министра Спорта О.В. Матыцина от 5 апреля.

XXXII Летние Олимпийские Игры должны были пройти в столице Японии в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса были сдвинуты на год позже.

Как сообщает интернет-портал Муром 24.рф, Мария Васильева является Мастером спорта по пулевой стрельбе, на соревнованиях выполняет норматив Мастера спорта международного класса. В феврале она стала серебряным призером Чемпионата России по стрельбе из пневматического оружия. В декабре на Кубке области ей удалось побить рекорд Мира среди женщин в стрельбе из пневматической винтовки.