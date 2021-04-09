Ферму Джона Кописки обвиняют в загрязнении реки Пекша

фото с сайта Росприроднадзора

Инспекторы Межрегионального управления Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям провели обследование акватории и водоохранной зоны реки Пекша в районе деревни Караваево Петушинского района.

- В результате переполнения лагун, расположенных на северной окраине деревни Караваево, происходит сброс сточных вод на водосборную площадь реки Пекша. По информации, имеющейся в расположении Управления, эксплуатацию лагун осуществляет ООО «Рождество», - сообщили в Росприроднадзоре.

ООО "Рождество" - это одно из самых крупных хозяйств английского фермера Джона Кописки и его жены.

Предприятию направлено уведомление о времени и месте составления протокола об административном правонарушении по статье «Нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные явления».

В самой фирме заявили о проведении внутренней проверки, по результатам которой виновные будут наказаны.