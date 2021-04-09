Владимирские баскетболистки попали в финал в Чемпионат России

фото из архива команды "Владимирские львицы " ВлГУ

Этап чемпионата России по баскетболу среди студентов “Лига Белова” проходил со 2 по 4 апреля в Магнитогорске. "Владимирские львицы" ВлГУ привезли две победы.

В первой игре наша команда разгромила команду из Ижевска. В Магниторгорске против владимирских баскетболисток вышла команда из Тюмени. Победить удалось в овертайме Финальный счет 69-60.

Таким образом, спортсменки попали в восемь сильнейших команд страны, обеспечив себе место в финальной части чемпионата. Так высоко в турнирной таблице они еще не поднимались.