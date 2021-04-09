В Александровском районе в массовом ДТП погиб пассажир «Лады»

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Как сообщает отдел информации и общественных связей регионального главка полиции, около 21.15 на 83 километре автотрассы «Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики» 25-летняя девушка, ехавшая на автомашине «ВАЗ», следовавшая в сторону Кольчугино, выехала на встречную полосу, где стокнулась с малолитражкой «Дэу Матиз», за рулем которой находилась девушка 1997 года рождения.

- После чего наезд на «ВАЗ» совершили автомобили «Рено» и «Лада», - сообщили в региональном УМВД.

В результате пассажир «ВАЗа» - молодой человек 1999 года рождения, погиб, травмы также получили водители обоих отечественных автомобилей и «Дэу» и пассажир «Матиза» - мужчина 1991 года рождения. Никому из них госпитализация не потребовалась.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. По словам очевидцев, в тот момент на трассе был гололед.