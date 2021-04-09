В Камешковском районе на месте схода цистерн с мазутом в грунт внесут удобрения

В начале мая на месте схода цистерн с мазутом в Камешковском районе в грунт внесут биопрепарат нефтеокисляющего действия из смеси культур микроорганизмов для наилучшей и быстрой переработки остатков нефтезагрязнений.

Всего планируется три этапа такого орошения. По окончании внесения биопрепарата и минеральных удобрений на участке посеют 45 кг многолетних трав и высадят деревья. Это позволит восстановить почвенно-растительный покров и защитит территорию от водной и ветровой эрозии.

Напомним, 16 ноября прошлого года в районе станции Новки-1 произошел сход цистерн грузового поезда и локальный разлив мазута. Комплекс основных работ по ликвидации последствий схода был завершен в декабре. В полном объеме были выполнены технические мероприятия по очистке территории 9880 м² от разлива мазута. С временных площадок полностью вывезен нефтезагрязненный грунт, территория временных площадок приведена в надлежащее состояние.