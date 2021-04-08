Во Владимирской области города и районы запретили выход на лед

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщают в региональном главке МЧС, теперь выходить на ледяную корку водоемов рыбаки могут только на свой страх и риск — теперь они рискуют не только провалиться, но и попасть на штраф.

- С 1 апреля во всех муниципальных образованиях области выход на лёд запрещён, - сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Владимирской области Леонид Фадеев.

Впрочем, по сведениям чрезвычайного ведомства, рыбаков на водоемах сейчас практически нет — большинство справедливо рассудило, что лучше не рисковать, а дождаться «открытой воды».

Напомним — во Владимирской области за выход на лед в запрещенном месте (сейчас в списках запрещенных находятся почти все водоемы региона) нарушители наказываются штрафами от 800 до 4000 рублей.

Сотрудники ГИМС продолжат рейды во рекам и озерам области.