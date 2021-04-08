Во Владимирской области старшее поколение получит льготы на электричках

Как сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания (ВВППК), с 1 мая мужчины от 60 лет и старше и женщины от 55 лет получат право на скидку в 40 процентов при проезде на пригородных поездах в пределах Владимирской области.

Правда, льгота действует только по выходным и нерабочим праздничным дням, в остальное время проезд осуществляется на общих основаниях. Чтобы воспользоваться льготой нужно при покупке билета предъявить паспорт, причем билет можно будет купить как в один конец, так и туда-обратно. При этом место жительства пассажира значения не имеет.

Льгота действует на следующих участках, обслуживаемых ВВППК: Владимир – Галицкая, Муром – Ковров, Муром – Вековка, Муром – Городская.

Однако жителям Петушинского, Собинского, Киржачского и Александровского районов, которые обслуживает Центральная пригородная пассажирская компания, унывать не стоит — для них с 1 мая будет действовать точно такая же льгота.

Срок действия льготного проезда для граждан старшего поколения как в ВВППК, так и в ЦППК одинаков: с 1 мая по 30 сентября включительно.