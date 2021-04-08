В Добром легковой автомобиль сбил пожилого пешехода

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 7 апреля в 21.00 в районе дома №2 по улице Юбилейной.

- Водитель автомобиля «Форд Кугад» 1964 года рождения совершил наезд на пешехода 1951 года рождения, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте, - сообщили в региональном главке ГИБДД.

В результате прибывшие на место врачи «скорой помощи» увезли пострадавшего в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом правого плеча.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.