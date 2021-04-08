Жители Владимирской области смогут написать космический диктант

Космический диктант пройдет 11 апреля. Его главной площадкой станет центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Оттуда с 10 часов будет вестись прямая трансляция – в группе Космос ВКонтакте ,на сайте Центра «Космонавтика и авиация» или на сайте ВДНХ.

Диктант будет состоять из 30 вопросов, охватывающих различные сферы космических знаний – от биографии легенд отечественной космонавтики до исследований планет. По своей сложности задания рассчитаны на участников от 12 лет. Для ответа на каждое будет даваться одна минута. Вопросы диктанта будут зачитывать известные деятели космической отрасли, космонавты МКС, руководители Роскосмоса, а также артисты, сыгравшие главные роли в фильмах про космос.

Испытать себя и проверить свои знания по космической тематике может любой желающий. Жители нашего региона могут принять участие в проекте в формате онлайн. Для этого нужно зайти на один из ресурсов, ведущих прямую трансляцию с ВДНХ, через подключенный к интернету смартфон, планшет или компьютер, указать свои контактные данные, вписать ответы на вопросы, а по окончании диктанта нажать кнопку «Отправить».

По итогам диктанта будут выбраны 100 победителей, которые получат ценные призы от госкорпорации «Роскосмос».