В Селивановском районе в заказнике работал нелегальный песчаный карьер

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки, в которой участвовали районные прокуроры, а также сотрудники Единой дирекции особо охраняемых природных территорий и департамента природопользования, на территории государственного природного заказника регионального значения «Колпь» возле деревни Матвеевка был обнаружен карьер по добыче песка.

В подобных местах подобные карьеры создавать запрещено законом, в связи с чем прокуратура направила материалы в следствие. В полиции на днях возбудили по данному факту уголовное дело за нарушение режима заказников, повлекшее причинение значительного ущерба.

Ход расследования взят на контроль прокуратурой.