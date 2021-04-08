Владимирцам разрешили выйти на субботник

фото с сайта городской администрации

Владимирцам официально разрешили выйти на общегородской субботник.

Хотя несколько дней назад мэрия опубликовала информацию о том, что из-за коронавирусных ограничений жителей привлекать к уборке областного центра не будут, и коммунальщики и предприятия справятся своими силами.

Однако на сайте администрации в постановление было внесены изменения. Согласно ему, общегородской субботник пройдет 17 и 24 апреля. Жители могут присоединиться к уборке города.

К слову, региональный штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал муниципалитетам привлечь население к месячнику по благоустройству.