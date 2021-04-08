Владимирский спортсмен поедет на Первенство мира по боксу в составе сборной России

Фото Федерации бокса Владимирской области

На Первенство мира по боксу среди юниоров и юниорок 2002-2003 годов рождения, которое пройдет в польском городе Кельце с 10 по 24 апреля, отправятся 20 российских спортсменов из 9 регионов страны.

В составе сборной - владимирский спортсмен Рамазан Дадаев, который выступает в весовой категории до 91 кг.

Рамазан начал заниматься боксом в родном Дагестане с 10 лет. В 2018 году спортсмен переехал во Владимир.

Последним достижением владимирского боксера стала серебряная медаль на 30-м международном турнире "Жемчужина Адриатики" в Черногории. Рамазан Дадаев выступал в новой для себя весовой категории до 91 кг. В этой категории принимало участие 7 спортсменов.