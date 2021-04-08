Некомпетентные юристы обещают владимирским пенсионерам добиться увеличения пенсии

В территориальные органы ПФР в городах и районах Владимирской области поступают типовые заявления о перерасчете размера пенсии.

Предприимчивые сотрудники юридических контор обещают добиться увеличения пенсий, но за значительный гонорар. Пожилые люди верят, и несут им свои накопления.

- В некоторых случаях в беседе с получателем пенсии, уточнив продолжительность стажа и текущий размер получаемой выплаты, юридические консультанты сразу же называют гарантированную сумму увеличения, что значительно больше назначенной ПФР пенсии. После чего пенсионеры оплачивают счет для составлению заявления о перерасчете пенсии, - рассказали в областном управлении ПФР.

Согласно статистике, все пенсионеры, подавшие заявления на перерасчет, получают в результате проверенный прежний размер пенсии. В первом квартале этого года специалистами Пенсионного фонда было выявлено несколько десятков заявлений, подготовленных при помощи подобных юридических консультантов.

Напоминаем, в случае сомнений в правильности расчетов назначенной пенсии человек имеет право бесплатно обратиться для уточнений и разъяснений в Отделение ПФР по Владимирской области, в Пенсионный фонд России или в судебные органы.