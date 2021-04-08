Большинство владимирцев жалуются в Роспотребнадзор на оплату товаров онлайн

Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области провел консультирование по вопросам защиты прав потребителей. По телефону «горячей линии» консультацию получил 181 человек.

- Наибольшее количество вопросов касались прав потребителей при приобретении технически сложных товаров, также люди жаловались по поводу оплаты товаров и услуг онлайн. Единичные звонки были по поводу туристских услуг, нарушения конфиденциальности персональных данных при использовании цифровых устройств, продажи товаров дистанционным способом, - сообщили в областном Управлении Роспотребнадзора.

Всем обратившимся разъяснены способы предъявления претензий, сроки и порядок их предъявления, ответственность продавцов за нарушение сроков и отказ в добровольном удовлетворении требований потребителей.