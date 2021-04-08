Многодетные семьи Владимира смогут бесплатно проконсультироваться у юриста

9 апреля во Владимире состоится бесплатный прием юриста. Его в рамках проекта «Семейный юрист 2021» проводит Владимирское региональное отделение Российского детского фонда. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Более 60% многодетных семей Владимирской области являются малообеспеченными. Часто детей воспитывают мамы-одиночки, и если возникают какие-то проблемы юридического характера (выделение земельных участков, газификация, предоставление пособий, выплата алиментов), позволить себе платного специалиста они не могут.

В проект входят бесплатные консультативные приемы. Кроме того, каждый месяц проводятся «Школы правовых знаний» с приглашением представителей муниципальных органов власти.

При необходимости юрист проекта принимает участие в судебных заседаниях, представляя интересы многодетных родителей. За три года работы проекта бесплатную юридическую помощь получили более 3000 семей Владимирской области.

Бесплатная юридическая консультация семей состоится по адресу: улица Луначарского, д. 3, каб. 113.