В Александрове произошел пожар в многоквартирном доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме поступило на пульт диспетчеров Александровского пожарно-спасательного гарнизона в 16.59. Через несколько минут на место ЧП прибыли пять пожарных машин и 16 человек личного состава МЧС.

На тот момент на четвертом этаже наблюдалось открытое горение в квартире. Огнеборцы направили к эпицентру пожара газодымозащитников, и вскоре те выяснили, что внутри горят вещи и отделка.

- Пожарные не дали огню распространиться по всей квартире, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В результате общая выгоревшая площадь оказалась небольшой — пять квадратных метров. К счастью, никто из людей во время пожара не погиб и не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину случившегося.