В "Музее природы" откроется выставка для людей с нарушениями слуха и зрения

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9 апреля в «Музее природы» состоится презентация выставки «Животные в резьбе белокаменных храмов Древней Руси». Экспозиция является частью большого проекта «Трогательная история», направленного на повышение доступности музейного пространства и привлечение людей с ограниченными возможностями к посещению культурных объектов.

Основными экспонатами в дни выставки станут тактильные копии барельефов, созданных почти тысячу лет назад. Экспозицию дополняют копии резных камней Дмитриевского собора и храма Покрова-на-Нерли.

Выставка доступна для людей с нарушениями слуха и зрения: все экспонаты можно не только посмотреть, но и потрогать, а стойки-подставки снабжены табличками с описанием рельефно-графическим шрифтом. Кроме того, посетители музея смогут использовать медиагид с видеороликами на русском жестовом языке и тифлокомментариями для незрячих.

Тактильные экспонаты изготовлены из специальных материалов, передающих не только форму, но и тактильные особенности оригинала.