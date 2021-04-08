Во Владимирской области поднявшиеся реки подтопили дорогу и четыре мостика

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области по состоянию на 8 апреля, происшествий, связанных с подъемом уровня воды, не зафиксировано.

Вместе с тем, по-прежнему остается затопленным мост у деревни Чижово в Собинском районе, а в Александровском районе под водой скрылся участкок автодороги между деревнями Сабельское и Мостищево из-за подъема реки Кубрь.

В Суздале из-за подъема воды в Каменке подтопило четыре деревянных мостика, причем до сих пор сохраняется угроза подтопления пяти приусадебных участков на улице Набережной, в то время как на улице Пушкарской вода грозит залить дорогу.

Кроме того, в Суздальском районе в случае выхода Нерли в пойму, может затопить четыре садовых участка в поселке Старицы и два участка в Раменье.

Что касается переправы в Вязниках, то за сутки в Заречную зону и обратно на лодках через Клязьму перевезены 58 человек. Здесь также может подтопить четыре приусадебных участка.