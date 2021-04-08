Экс-директор Собинского психоневрологический интерната присвоила больше полумиллиона рублей

Перед судом предстанет бывший директор Собинского психоневрологического интерната. Она обвиняется в "присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере".

- С марта 2017 года по декабрь 2018 года женщина, воспользовавшись своим должностным положением, потребовала от подчиненных сотрудников передать ей подотчетные денежные средства, предназначенные на приобретение мягкого инвентаря, в сумме более 1,1, миллиона рублей. Фактически она закупила на одном из оптовых рынков Москвы имущество на сумму не более 600 тысяч рублей. Оставшиеся деньги присвоила, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области.

Чтобы скрыть следы преступления, женщина закупила пустые бланки платежных документов, содержащие поддельные печати индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, и заставила сотрудников, передавших ей деньги, заполнить их.

Собинскому психоневрологическому интернату был причинен материальный ущерб на сумму более 560 тысяч рублей. Вину в совершенном преступлении женщина признала частично.

Уголовное дело направлено в Собинский городской суд.