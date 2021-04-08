Мужчине из Гороховца дали 3,5 года за то, что он ударил школьницу и отнял у нее коньки

Следственный комитет РФ по Владимирской области сообщает, что 47-летнего жителя Гороховца приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима за то, что он ударил школьницы\у и отнял у нее коньки.

История произошла около девяти часов вечера 27 декабря 2020 года, когда ранее судимый мужчина увидел девочку с сумкой в руках, возвращавшуюся домой. Никого рядом не было, поэтому тот подошел к ребенку и нанес ей удар кулаком в лицо. Конечно же, девочка испугалась и бросилась бежать. Но мужчина быстро догнал девочку, ударил ее несколько раз ногой и выхватил из ее рук сумку, в которой находились коньки стоимостью около 2,5 тысяч рублей и прочие мелочи.

Мужчина скрывался от полиции. И нашли его лишь спустя несколько недель на территории Московской области. После этого его вернули во Владимирскую область и заключили под стражу. Теперь еще три с половиной года ему предстоит провести в колонии.