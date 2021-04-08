В Кольчугинском районе трое мужчин изготовили наркотики на продажу

Кольчугинский городской суд вынесен приговор по уголовному делу в отношении двоих жителей Нижегородской области. Они признаны виновными по статье"покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)" и "незаконные приобретение, хранение и перевозка прекурсоров наркотических средств, совершенные в особо крупном размере".

- Мужчины о незаконном сбыте наркотиков. В декабре 2019 года злоумышленники в одной из деревень Кольчугинского района изготовили мефедрон массой более 37 кг, который планировали сбыть. Однако сделать это им не удалось. Их деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Владимирской области, а наркотики были изъяты из незаконного оборота, - сообщили в областной прокуратуре.

Суд назначил подсудимым наказания в виде 8 лет 9 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

С лидером преступной группы было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Он будет отбывать срок - 6 лет 9 месяцев - в исправительной колонии строгого режима.