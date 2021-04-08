В Муроме сотрудники транспортной полиции задержали двух мужчин с наркотиками

Один из тайников с наркотиками. Фото предоставлено Владимирским ЛО МВД России на транспорте

Сотрудники линейного отдела полиции Муром, сопровождая пригородный электропоезд сообщением «Арзамас-Муром» задержали 25-летнего и 27-летнего жителей Нижегородской и Владимирской областей, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

- У одного из них в личных вещах обнаружены и изъяты три свертка с веществом в виде порошка и комков светло-коричневого цвета и стеклянный флакон с прозрачной жидкостью коричневого цвета. Это оказался героин весом более 5 граммов, - сообщили во Владимирском ЛО МВД России на транспорте.

Также в мобильном телефоне второго подозреваемого стражи порядка нашли координаты нескольких оборудованных «тайников». В них было 30 свертков, общей массой более 55 граммов героина. Координаты тайников подозреваемые получали через интернет.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемые находятся под стражей.