На "Тотальный диктант" во Владимире осталось 30 мест

10 апреля в 14 часов в областном центре пройдет "Тотальный диктант". Желающих проверить свою грамотность довольно много. На вчерашний день оставалось всего 30 свободных мест - 28 - в Педагогическом институте, 1 место - в библиотеке на ул. Мира - 1 место.

Кроме того, в этом году владимирцы смогут написать английский тотальный диктант, на него осталось всего одно место в библиотеке на проспекте Строителей.

Успеть зарегистрироваться можно на официальном сайте Тотального диктанта.

Кстати, перед диктантом состоится премьера короткометражного фильма "Обещание". В основу картины легли события, описанные в тексте диктанта, подготовленного для 2021 года. Главные роли в фильме сыграли актеры Павел Деревянко, Диана Пожарская, Ирина Чериченко, Павел Чинарев, Анна Слю, Лиза Медведева и Алёна Глебова. Режиссер — лауреат фестиваля «Кинотавр-2020» Лана Влади.