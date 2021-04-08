В Коврове появится памятник работникам экскаваторного завода, погибшим во время Великой Отечественной войны

Бывшие работники Ковровского экскаваторного завода обратились с предположением создать мемориал памяти заводчанам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Для размещения выбрано место на площади Свободы у Парка экскаваторостроителей между школой №2 и памятником Владимиру Ленину. Макет памятника разработал художник Валерий Тихомиров.

Предполагается, что на мемориале будет расположено 359 фамилий погибших под общим девизом: «Никто не забыт, ни что не забыто…», а также вечный огонь и пилон с советской звездой. Члены градостроительного совета рассмотрели несколько вариантов макета. Один из проектов одобрили, но отправили на доработку.