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Общество7 апреля 2021 17:40

В Кольчугинском районе хозяйку сельпо оштрафовали за продавца-нелегала

Нарушение было обнаружено сотрудниками прокуратуры
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки индивидуального предпринимателя, владеющего магазином в селе Ильинское, надзорное ведомство обнаружило работника, с которым не был заключен трудовой договор.

- По результатам проверки в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление, - сообщили в областной прокуратуре.

Однако этим дело не закончилось — на хозяйку торговой точки был составлен административный протокол за уклонение от оформления трудового договора. По результатам его рассмотрения предпринимателя оштрафовали на 10 тысяч рублей.