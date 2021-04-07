В детском оздоровительно-образовательном спортивном центре Селивановского района нашли нарушения

Прокуратура Селивановского района выявила нарушения в Детском оздоровительно-образовательном спортивном центре.

- В тренажерном зале отсутствовал термометр для контроля температуры воздуха, в помещении бассейна на оконных стеклах имеются трещины и сколы. В спортивном зале, расположенном на первом этаже, блокирована дверь эвакуационного выхода, - сообщили в областной прокуратуре.

Во время проверки пожарный рукав не был присоединен к пожарному крану, на пути эвакуации при выходе с лестничной клетки размещена мебель, а также при выборе типа и расчета необходимого количества огнетушителей не учтены категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.

В отношении директора учреждения возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям "нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания", а также по статье "нарушение требований пожарной безопасности)"