Во Владимир приедет продюсер фильма "Гагарин. Первый в космосе"

12 апреля, в день 60-летия первого полета человека в космос, в развлекательном комплексе «Руськино» состоятся тематический кинопоказ и творческая встреча с актером, сценаристом, генеральным продюсером фильма «Гагарин. Первый в космосе» Олегом Капанцом.

Он расскажет о создании фильма и ответит на вопросы зрителей.

Кинопоказ фильма посвящен первым шагам человечества на пути освоения космоса и непосредственно судьбе первого космонавта Юрия Гагарина. Основной лейтмотив фильма — борьба за право быть первым: соревнование в первом отряде космонавтов; конкуренция технологий в ракетостроении, противостояние сверхдержав — СССР и США.

Начало творческой встречи - в 15 часов.