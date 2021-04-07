Житель Александрова избил друга и оставил его умирать

Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Александрова по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

- Вечером 27 марта обвиняемый вместе со своим другом выпивали. Между ними произошел конфликт, мужчина начал избивать хозяина квартиры. Через какое-то время от полученных травм он умер, - сообщили в СУ СКР по Владимирской области.

После избиения мужчина покинул квартиру, оставив друга в тяжелом состоянии. Через несколько дней тело потерпевшего нашли родственники и сообщили в полицию.

Стражи порядка обнаружили на зеркале отпечатки пальцев, которые помогли идентифицировать подозреваемого и раскрыть преступление в кратчайшие сроки.

В настоящее время мужчина задержан. Свою вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.