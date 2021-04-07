В Александровском районе открыли новый ФОК

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7 апреля состоялось торжественное открытие современного спорткомплекса в поселке Балакирево. На его возведение из областного бюджета было направлено почти 97 миллионов рублей.

В составе ФОКа – просторный универсальный спортивный зал для игровых видов спорта, художественной гимнастики и единоборств, тренажерный зал, медицинский кабинет, административные и бытовые помещения.

- Год от года к спорту обращается все больше и больше жителей нашего региона. Уже сейчас Владимирская область одна из самых активных, самых спортивных в стране. Пусть и для всех жителей поселка Балакирево новый ФОК станет источником отличного настроения, бодрости, силы, красоты и здоровья!, – пожелал на открытии губернатор.

Впереди – создание большой областной спортивной арены на 3500 мест для зрителей. В этом году на эти цели область получит участок земли из федеральной собственности.