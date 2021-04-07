В 2021 году во Владимирской области обнаружили 16 незаконных свалок на сельхозугодьях

Только в первом квартале 2021 года во Владимирской области обнаружили 16 несанкционированных мусорных свалок на десяти земельных участках сельхозназначения на общей площади 1133 квадратных метра. Свалки выявили в шести районах: Судогодском, Юрьев-Польском, Суздальском, Гороховецком, Петушинском и Камешковском. Сотрудники управления Россельхознадзора завели пять административных дел и оштрафовали владельцев на сумму более 60 тысяч рублей.

Кроме того, в первом квартале 2021 года в регионе отправили две досудебные претензии хозяевам участков, которые нанесли вред почве (на сумму более 600 тысяч рублей). Россельхознадзор просит в иске оштрафовать владельцев этих участков и провести рекультивацию земель.

В Россельхознадзоре сообщают, что в этом году ликвидировано две несанкционированные свалки ТКО на сельскохозяйственных угодьях области, на площади 25 квадратных метров.