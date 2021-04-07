Во Владимирской области в четверг ожидается сильный ветер

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 апреля, во всех уголках региона ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В связи с этим жителям и гостям Владимирской области следует быть осторожнее, не приближаться к слабоукрепленным конструкциям, линиям электропередач и связи. Возможно падение ветхих конструкций и деревьев, поэтому по возможности из домов лучше не выходить.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам «01», «101» или «112».