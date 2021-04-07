Во Владимире осудят подрядчика, строившего ФАПы под Судогдой

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в Ленинский районный суд было направлено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в Судогодском районе.

Как следует из материалов дела, в 2019 году руководитель фирмы по результатам электронных торгов получил контракт на строительство ФАПов в селах Передел и Картмазово Судогодской ЦРБ. На эти цели подрядчику перечислили более 8,2 миллионов рублей, однако он решил часть работ фактически не проводить, дабы снизить затраты.

В этом ему помогала нелегально нанятая бригада, членов которой установить не удалось. В итоге часть сметных работ действительно умышленно не была выполнена. Таким образом, на строительстве ФАПа в селе Передел было похищено 100 тысяч рублей а в Картмазово по такой же схеме еще 70 тысяч.

Сам руководитель фирмы вину не признал. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать суд.