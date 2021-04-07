В Гусь-Хрустальном местных жителей задержали на краже металла

По версии следствия, 31 и 37-летние жители Гусь-Хрустального в ноябре минувшего года с чужой дачи стащили 190 килограммов листового железа, которое погрузили в машину и скрылись.

Хозяин дома, обнаружив пропажу, обратился в полицию, и сыщики вскоре задержали подозреваемых на территории райцентра. Однако на тот момент они успели сдать железо в пункт приема, а деньги потратить на собственные нужды.

В настоязее время расследование уголовного дела, возбужденного по статье «кража», завершено. Вскоре оба предстанут перед Гусь-Хрустальным городским судом.