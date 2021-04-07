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Происшествия7 апреля 2021 11:35

В Гусь-Хрустальном местных жителей задержали на краже металла

Они обвиняются в том, что похитили металлические конструкции с дачного участках
Алексей КОТМЫШЕВ
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По версии следствия, 31 и 37-летние жители Гусь-Хрустального в ноябре минувшего года с чужой дачи стащили 190 килограммов листового железа, которое погрузили в машину и скрылись.

Хозяин дома, обнаружив пропажу, обратился в полицию, и сыщики вскоре задержали подозреваемых на территории райцентра. Однако на тот момент они успели сдать железо в пункт приема, а деньги потратить на собственные нужды.

В настоязее время расследование уголовного дела, возбужденного по статье «кража», завершено. Вскоре оба предстанут перед Гусь-Хрустальным городским судом.

Криминал