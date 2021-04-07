В Муроме отшрафуют виновных в неудачном подрыве здания элеватора

Фото: группа соцсети "Вконтакте" "Подслушано в Муроме - Муром"

В полдень 23 марта в Муроме при помощи направленного подрыва была снесена оставшаяся часть здания старого элеватора, однако при падении часть конструкции обрушилась на проезд Куйбышева, повредив тепломагистраль и линию электропередач.

В итоге несколько часов центр города оставался без отопления и горячей воды, а на проезде Куйбышева частично погасли уличные фонари.

Муромская городская прокуратура провела проверку и выяснила, что падение обломков элеватора произошло из-за того, что часть конструкции при падении изменило направление из-за сместившегося центра тяжести одного из корпусов. Проще говоря, в расчеты закралась неточность.

Взрывные работы проводило ООО «Агрегатор СпецТехники» по договору с собственником здания. Теперь организации внесено представление, также в отношении директора «Агрегатора СпецТехники» возбуждено дело об административном правонарушении за повреждение тепловых сетей по неосторожности.

Что касается работы коммунальных служб, то к ним претензий со стороны прокуратуры не возникло.