В Вязниках на Клязьме убрали понтонный мост к Заречной зоне

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 7 апреля, раньше заявленного срока, на Клязьме в связи с ледоходом и прибывающей водой был снят наплавной мост, соединяющий основную часть района с так называемой Заречной зоной. Там каждый год отрезанными от «большой земли» остаются 16 населенных пунктов, в которых живут более 700 человек.

Ранее мост был переведен в пешеходный режим, а теперь вовсе убран. На месте организована традиционная лодочная переправа.

- На текущий момент уже осуществлена перевозка 36 человек, в том числе 1 ребёнка, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В Заречной зоне к снятию моста все было заранее подготовлено — люди получили вперед пенсии и социальные пособия, в медпунктах создан запас медикаментов, также на заклязьменской территории работают два киоска и два магазина, также круглосуточно несут дежурство пожарные, в том числе добровольцы.

Как только вода пойдет на спад, мост вернут на прежнее место.