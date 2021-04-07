Полный курс вакцинации от коронавируса прошли почти 11,8 тысяч владимирцев

В семи поликлиниках Владимира продолжается вакцинация жителей от COVID-19. Все они имеют необходимый запас вакцины. Всего за время проведения вакцинации в больницы областного центра поступило 21440 доз.

Жители города могут сообщить о желании привиться по телефонам лечебных учреждений по месту жительства. Их пригласят на вакцинацию в определенный день и час. Также владимирцы могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.

По состоянию на 6 апреля, в областном центре первый компонент вакцины привит 16769 жителям. Из них 11775 жителей областного центра получили уже оба компонента вакцины. По данным на вчерашний день, приглашения на вакцинацию ожидали 2769 жителей областного центра.