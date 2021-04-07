В Кольчугинском районе в результате пожара полностью сгорел сельский дом

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, сообщение о горящем доме на улице 1-я Молодежная села Есиплево поступило диспетчерам пожарной охраны в 00.34.

Прибывшие на место расчеты пожарных выяснили, что вызов оказался поздним, в результате чего к моменту их приезда дом полыхал по всей площади, причем огонь угрожал перекинуться на баню.

Огнеборцы потушили дом, защитив соседние строения, общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. К счастью, никто из людей во время инцидента не пострадал. К тушению привлекалось пять человек личного состава МЧС и две пожарные машины.

В настоящее время дознаватели устанавливают причину произошедшего.