Во Владимирской области выявлено 10 случаев бешенства среди животных

Во Владимирской области ситуация с бешенством остается напряженной.

От укусов, ослюнений и оцарапывания животными в прошлом году пострадали 3 746 человек, среди них 1095 детей. От укусов дикими животными пострадали 88 человек, среди них 25 детей.

Укусов собак в прошлом году было зарегистрировано 2 147 случаев, среди них 697 детей. Всем пострадавшим лицам оказана своевременная помощь.

На 1 апреля текущего года зарегистрировано 10 случаев заболевания животными бешенством (1 собака, 2 кошки, 6 лис, 1 енотовидная собака). Неблагополучными по заболеваемости являются: Суздальский район, д. Внуково, Юрьев-Польский район, с. Воскресенское (район городской свалки), Гусь-Хрустальный район, г. Гусь-Хрустальный, пос. Гусевский, Владимир, пос. Пиганово, Собинский район, д. Хреново, д. Угор.